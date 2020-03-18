سيدة ليبية عالقة في مطار تركي تصرخ: يبيعون لنا المياه والأكل بضعف الثمن

تداولت تقارير إعلامية تركية، الأربعاء، فيديو لسيدة قيل إنها تحمل الجنسية الليبية علقت في أحد المطارات التركية بسبب قرارات حظر السفر.

وظهرت السيدة التي ترتدي قناعا واقيا على الوجه وهي تصرخ قائلة “الأتراك يهددون فينا، يقولون اطلعوا سفارتكم وإلا هتقعدوا هنا من غير أكل وشرب، المياه والأكل تباع لنا بضعف الثمن، بيتاجروا فينا، اتقوا الله في عباد الله”.

وفجر فيديو السيدة عاصفة غضب على موقع التواصل الاجتماعي بسبب معاملة السلطات التركية للأجانب في ظل أزمة إغلاق المطارات بسبب تفشي كورونا.

ولم تكن حالة السيدة التي تعرضت للإهانة والتهديد هي الأولى من نوعها فمنذ أيام كشفت مقاطع فيديو صورت من داخل إحدى الطائرات التركية للسلطات التركية وهي تقيد راكب أفريقي قيل إنه يحمل الجنسية السودانية بالأكياس البلاستيكية لترحيله قسريا إلى بلاده في مشهد فجر عاصفة غضب من المعاملة المهينة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات في تركيا تعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول.

وأعلن وزير الصحة التركي اليوم الأربعاء سقوط حالة الوفاة الثانية في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 191 حالة.