ضبط محل يعبئ معقمات مغشوشة في عبوات أصلية ويبيعها في الحدود الشمالية

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة الحدود الشمالية،اليوم، محلا تجاريا كان يقوم بتصنيع وتعبئة معقمات مغشوشة و تعبئتها في عبوات أصلية للتحايل على بيعها في ظل الطلب الكثيف على المعقمات بسبب كورونا.

و ‏تمكنت فرق الرقابة الميدانية بـأمانة منطقة الحدود الشمالية⁩ أثناء جولاتها الميدانية المكثفة، مساء، اليوم من ضبط محل يعمل على تصنيع المعقمات بصورة مخالفة ودون تصريح بذلك ،

ويقوم المحل بتعبأتها داخل العبوات الأصلية وبيعها بطريقة عشوائية .

و تمت على الفور مصادرة كافة المضبوطات وتحرير محضر لإتلافها وتطبيق لائحة المخالفات البلدية كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة لإتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين .