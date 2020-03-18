الإمارات تعلق إصدار تصاريح العمل ابتداء من الخميس وحتى إشعار آخر

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء أن الإمارات قررت تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل ابتداء من يوم الخميس وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن القرار يستثني تصاريح النقل الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020 دبي.