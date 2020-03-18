الأمم المتحدة تعين رئيسا جديدا لوكالة أونروا

عينت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء مفوضا عاما جديدا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد استقالة رئيسها السابق وسط اتهامات بسوء السلوك.

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين السويسري فيليب لازاريني مفوضا عاما جديدا

لوكالة أونروا.

يشار إلى أن لازاريني عمل من قبل لدى الأمم المتحدة في لبنان والصومال. وتواجه الوكالة أزمة تمويل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة مساهمتها السنوية البالغة 300 مليون دولار للأونروا في .2018