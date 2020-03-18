الكويت تقبض على مستخدم حساب زجران نشر الإشاعات عن كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت ضبط مستخدم حساب زجران سناب، والذي أثار مؤخراً الكثير من الإشاعات والأخبار الكاذبة في البلاد من أجل بث الهلع والارتباك.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي أنها ستقوم باستكمال الاستدلالات الخاصة في الواقعة خاصة وأن مستخدم الحساب قد أقر في معلومات هامة ستساعد وستكشف حسابات مستعارة أخرى خلال الأيام القادمة بعد أن جعل من حسابه منصة لعدم الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين.

وبيّنت أنه سيتم إحالة المذكور للجهات القضائية للتحقيق معه. ووجهت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين ووجهت «الداخلية» جميع المواطنين والمقيمين إلى استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن متابعة الحسابات الوهميه وغير الموثوقة حفظ الله الكويت وأميرها.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات لحساب زجران على سناب شات، نشر معلومات مغلوطة عن انتشار فيروس كورونا في الكويت بطريقة تثير الرعب بين المواطنين.