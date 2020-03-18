إمارة الحدود الشمالية تعلق على فيديو إجلاء المتنزهين وأصحاب الخيام

أصدرت إمارة الحدود الشمالية بيانا علقت فيه على الفيديو المنتشر عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن إجلاء المتنزهين وأصحاب الخيام.

وقالت الإمارة في بيانها “إشارة إلى المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر الجهات المعنية تقوم بواجبها المنطلق من الحرص على سلامة المجميع والتوجيه بمغادرة المتنزهين وأصحاب الخيام تطبيقا للتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، فقد وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية بتطبيق التوجيهات والإرشادات التي تصدر عنن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها”.