عاجل… استقالة عضو مجلس إدارة شركة أرامكو ورئيس لجنة المراجعة أندرو غولد

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن السيد/ آندرو قولد قد استقال من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة، وكرئيس للجنة المراجعة التابعة للمجلس، لأسباب شخصية وذلك بتاريخ 24/7/1441هـ (الموافق 19/3/2020م).وتسري هذه الاستقالة من تاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد/ آندرو قولد كان عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التي ابتدأت بتاريخ 8/8/1439هـ (الموافق 24/4/2018م)، كما كان يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في دورتها الحالية التي ابتدأت بتاريخ 23/8/1439هـ (الموافق 9/5/2018م).

وقد أعرب مجلس إدارة شركة ارامكو السعودية عن جزيل شكره للسيد آندرو قولد على جهوده ومساهمته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.