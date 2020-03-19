ثلاثي اتحاد جدة يتحدى كورونا ويواصل التدريبات

حرص ثلاثي فريق اتحاد جدة المغربي كريم الأحمدي قائد الفريق، والبرازيلي برونو أوفيني المدافع المنتقل حديثاً في فترة الانتقالات الشتوية، وبرفقتهما الأرجنتيني ليونادرو جيل، على إجراء حصة تدريبية كاملة رغم إجراءات العزل الطبي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشارك الثلاثي تجربتهم لمتابعيهم على إنستغرام، تعزيزاً منهم لحملة التدريبات في المنزل، المتبعة من نجوم الرياضة في العالم، خلال الفترة الراهنة.

وأجرى الثلاثي التدريبات في منزل أحدهم، الكائن في أحد المجمعات السكنية في مدينة جدة السعودية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف النشاط الرياضي مع تعليق تدريبات الأندية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.