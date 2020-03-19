كورونا يتمدد في أمريكا اللاتينية.. تسجيل إصابات ووفيات وإعلان طوارئ وحظر تجول

سجلت كوستاريكا أول وفاة بفيروس كورونا الجديد، الذي وصل أيضاً إلى نيكاراغوا، والسلفادور، بينما تحاول السلطات في بنما، وبوليفيا، وبيرو الحدّ من تفشيه بفرض حظر تجول، في حين أعلنت تشيلي حالة الكوارث، ونشرت الجيش للحد من توسعه.

كوستاريكا

وفي كوستاريكا، أعلنت وزارة الصحة وفاة أول مصاب بكورونا في مستشفى بمدينة ألاخويلا، على بعد 15 كلم شمال غرب العاصمة سان خوسيه، وبلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد 69 شخصاً.

بنما

وفي بنما المجاورة فرضت الحكومة حظر تجول ليلي في البلاد، في إطار تدابيرها الرامية للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، إن الإجراء يسري من التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً.

بوليفيا

بدورها أعلنت بوليفيا “حالة الطوارئ الصحية” وفرضت حظر تجوّل ليلي، من الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحاً، إلى غاية 31 مارس (آذار) الجاري.

بيرو

وفي بيرو التي سجلت حتى اليوم 145 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات، صدر الأربعاء مرسوم رئاسي فرض حظر التجول ومنع سير المركبات الخاصة التي لا تقدم خدمات أساسية.

نيكاراغوا

وفي نيكاراغوا أعلنت نائب الرئيس، السيدة الأولى روزاريو موريللو، الأربعاء إصابة عائد من بنما ليكون أول مصاب بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

السلفادور

وأعلنت السلفادور الأربعاء، التي حظرت منذ 12 الجاري دخول كل الأجانب، باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين، أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

وقال الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة في خطاب عبر التلفزيون، إن المصاب كان في إيطاليا، وسافر منها إلى غواتيمالا ،ليدخل منها خلسة إلى السلفادور.

وأضاف “لا نعرف عدد الذين زارهم” منذ عودته إلى السلفادور، مضيفاً أن المريض وضع “في العزل” في مكان لم يكشفه.

تشيلي

وفي تشيلي أعلن الرئيس سيباستيان بينييرا الأربعاء “الحالة الاستثنائية الدستورية للكوارث” التي تتيح له نشر الجيش للحفاظ على النظام في البلاد.

وقال بينييرا الذي بلغ عدد المصابين بكورونا في بلاده أكثر من 200: “اليوم، وفي إطار ممارستي لصلاحياتي الدستورية، أعلنت الحالة الاستثنائية الدستورية للكوارث”.

مشيراً إلى أن الإجراء، الذي يسري 90 يوماً، سيوفر قدراً أكبر من الأمان حول المستشفيات، والمرافق الصحية، وسيحمي سلسلة توريد المنتجات الطبية، وسيسهل نقل المرضى، والطواقم الطبية.

المكسيك

ومن جهته أعلنت المكسيك أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة المكسيكية، وأوضحت الوزارة أن الضحية كان مريضاً أيضا بداء السكري.

وسجلت المكسيك حتى الآن 118 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.