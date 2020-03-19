مبادرة لحل مشاكل التقنية التي تواجه طلاب التعليم العام والجامعي

تنفذ اللجنة الشبابية في محافظة الغاط مبادرة بعنوان نحن معك موجهة للطلاب والطالبات في التعليم العام بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية في المحافظة.

‏

‏وتهدف هذه المبادرة لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي في الدخول على التطبيقات على أنظمة التشغيل المختلفة أو مشاكل الصوت والانقطاعات وذلك عن طريق رقم الواتس آب والرد مباشرة من أحد أعضاء اللجنة الذي لديه إلمام عالي بالتقنية والرد مباشر وحل المشكلة لدى المستفيد.