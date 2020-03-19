ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة عشرة آلاف حالة مع تسجيل اصابة 10,999 شخصا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية كما أعلن معهد روبرت كوخ الخميس.

وأحصيت حوالى 2800 وحالة جديدة في الساعات ال24 الماضية كما أفاد المعهد المكلف متابعة الوباء. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

كما سجلت 2155 حالة في بادن-فورتمبيرغ 1692 في بافاريا أي 500 إصابة جديدة لكل مقاطعة خلال الساعات ال24 الأخيرة.

ومساء الأربعاء أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في كلمة إلى الألمان أنّ مكافحة فيروس كورونا المستجد تمثّل “أكبر تحد” تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

ودعت إلى احترام قواعد ابقاء مسافة بين الأفراد في بلد لم تفرض فيه بعد إجراءات العزل.

وكان خطابها بمثابة نداء أخير للشعب باحترام القواعد قبل فرض عزل كما حصل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

والتوجه بأعداد كبيرة إلى الحدائق والأماكن العامة في الأيام الماضية رغم تحذيرات السلطات، حمل الخميس رئيس بلدية برلين مايكل مولر على التهديد بفرض حظر تجول أو إجراءات عزل في الأيام المقبلة.