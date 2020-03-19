عاجل | إلغاء موسم جدة

مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد 19-COVlD ، وحرصا على سلامة الجميع، فإن إدارة “موسم جدة” وبشديد الأسف تعلن إلغاء الموسم.

وإنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع أنها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وتثمن إدارة الموسم حرص الجميع ومتابعتهم وترقبهم بشغف انطلاقة هذا الموسم، وما يحمله من مفاجآت لجميع أهالي المملكة والمقيمين على أرضها، ولجميع الزوار من الخارج، ولكن ليحظى الزوار بتجربة ثرية، فإن صحتهم تأتي قبل كل شيء.