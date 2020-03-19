جثث في شاحنات الجيش.. هكذا شاهد الإيطاليون ذويهم من ضحايا كورونا للمرة الأخيرة

ودع الإيطاليون، اليوم الخميس، ذويهم من ضحايا فيروس كورونا، في مشهد مؤسف، منعوا فيه من حضور المراسم.

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو يرصد نقل شاحنات الجيش الإيطالي لجثث الضحايا، والبالغ عددها 60، لحرقها في المقابر.

ومن المقرر نقل حفنة من رماد كل متوف إلى ذويه في مدينة برجامو، الأكثر إصابة بالفيروس في مقاطعة “لومبارديا” شمال البلاد.

ورصد مقطع الفيديو، الذي انتشر في وسائل الإعلام الإيطالية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا من أقسى المشاهد التي شهدها العالم.

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أعلنت في نشرتها اليومية، الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد جراء عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ازدادت لتصل إلى 35 ألفا و 713 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 2978 حالة وفاة جراء المرض.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بنحو 13 % بالمقارنة بأمس الثلاثاء، وهو معدل أبطأ من الزيادة التي ظلت ثابتة منذ يوم الاثنين قبل الماضي.

في السياق، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الخميس أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد، “ستمدد الى ما بعد موعدها” المقرر في 3 نيسان/أبريل.

وقال في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الخميس إن “الإجراءات التي اتخذناها سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها”.