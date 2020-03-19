تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل.. وتمديد الموسم لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الممتاز، ورابطة الدوري الإنجليزي، في بيان مشترك، أن كرة القدم في إنجلترا سيتم تأجيلها حتى على الأقل 30 أبريل المقبل، بسبب وباء فيروس كورونا.

وذكر البيان: “يظل تقدم فيروس كورنا غير واضح، ويمكننا إعادة التأكيد للجميع أن صحة ورفاهية اللاعبين والأجهزة الفنية والمشجعين هي أهم أولوياتنا”.

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أن الموسم يجب أن ينتهي قبل الأول من يونيو ولكن تمت الموافقة على أن موسم 2019 / 2020 سيتم تمديده لأجل غير مسمى.

وأصبح أمام الدوريات الأوروبية المختلفة المزيد من الوقت لإنهاء الموسم، وذلك بعد القرار الذي صدر أمس الأول الثلاثاء، بتأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة 12 شهرا لتقام في 2021.