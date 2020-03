السفارة البريطانية في الكويت لرعاياها: لا نستطيع مساعدتكم وتوجهوا إلى الجمعيات الخيرية

وقالت التغريدة، والتي نشرت باللغة الإنجليزية: “إذا كنت عالقًا في الكويت وليس لديك ما يكفي من المال ، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء / العائلة، أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت مثل بيت الزكاة أو مؤسسة “جيش الخلاص”.

وحظيت التغريدة بتفاعلات عالية، وسط انتقادات حادة من المتابعين، الذين اعتبروا الخطوة غير مسؤولة من دولة تعد عظمى.

كما انتقد المتابعون تغريدة أخرى للسفارة قالت فيها إنها تأسف “لعدم تمكنها من الرد على كل سؤال. مع الكم الهائل من الأسئلة”، خاصة أن التغريدة جاءت من دولة ترى نفسها أنها حامية لأي بقعة من الكرة الأرضية.

If you are stuck in Kuwait and you don’t have enough money, please seek assistance through friends/family or local charities in Kuwait like Bait Alzakat or Salvation Army.

— UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) March 19, 2020