ترامب: “الغذاء والدواء” الأمريكية وافقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج مصابي #كورونا.. والإدارة تُكذبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على عقار الكلوروكوين الذي يعالج الملاريا لاستخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن النتائج الأولية مشجعة للغاية، معتبرًا أن ذلك قد “يبدل الوضع” بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسب ما أعلنته “بلومبرج”، إنها لم توافق على “الكلوروكين” لاستخدامه في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن دواء كلوروكين (Chloroquine) يستخدم للوقاية من الملاريا، وعند تناوله عن طريق الفم، يتم امتصاصه بسرعة وبتركيز عالٍ، فيقضي على نوبة المرض في غضون ثلاثة أيام، وفي حال حدوث نوبة حادة، يمكن إعطاء الدواء عن طريق الحَقْن كإجراء وقائي.

ويعطى دواء الكلوروكين بجرعة مخفّضة مرة واحدة في الأسبوع حال القيام بأية زيارة إلى منطقة موطونة، حيث يتم تناول الدواء لفترة تمتد من أسبوع واحد قبل بدء الزيارة وحتى 6 أسابيع بعد مغادرة تلك المنطقة.

ويعد دواء الكلوروكين غير مناسب للاستخدام في جميع الدول، إذ تطورت في مناطق معينة قدرة على مقاومة مفعولة.