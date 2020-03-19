تناقض طهران.. ظريف يستنجد بالعالم.. ومسؤول بالصحة: مستعدون لمساعدة أمريكا للسيطرة على كورونا

أطلق مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، تصريحا غريبا خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، إذ قال إن إيران جاهزة لتقديم المساعدة لأميركا من أجل السيطرة على كورونا.

وأضاف “إن أرادت أميركا مساعدتنا فعليها إلغاء العقوبات وأن تعوّض أفعالها التي كانت تقوم بها في الخفاء”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل أيام، نداء عاجلا إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر ظريف تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “عاجل”، أشار فيها إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 شخصا في إيران حتى الآن. وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.

وأدرج الوزير الإيراني لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار. وقال “الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز”.

كما طلبت إيران من صندوق النقد الدولي، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، لمكافحة الفيروس.

وأعلنت إيران، اليوم، عن 149 وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة إجمالية إلى 1284.

وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، أن عدد المصابين تجاوز 18 ألفا و400 شخص، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، بمعدل وفاة كل 10 دقائق.