“تخصصي الرياض” يعلن عزل ممارسة صحية والمخالطين لها بسبب #كورونا

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد يوم أمس.

وأكد في تغريدة على تويتر، “ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس”.

وقال” “تخضع الزميلة للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، ولله الحمد، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية بفضل الله. وبناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويجري استكمال فحص البقية”.

وكان المستشفى قد أعلن إيقاف الزيارة في جميع أجنحة التنويم في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.