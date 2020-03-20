الصين تسجل 39 إصابة اضافية بفيروس #كورونا

أعلنت مفوضية الصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 39 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم 19 أذار/مارس، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق بدون اصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و 967حالة،فيما لم تسجل مدينة ووهان مركز تفشي الوباء أي اصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فقد سجلت الصين يوم أمس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس ما يرفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و248 حالة.