إصابة سمارت لاعب سيلتيكس ولاعبين آخرين بفيروس #كورونا

قال ماركوس سمارت لاعب بوسطن سيلتيكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي

للمحترفين إنه اصيب بفيروس كورونا كما أعلن فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ولوس أنجليس ليكرز إصابة بعض أعضائهما بالفيروس.

وفي الأسبوع الماضي أوقفت رابطة الدوري الموسم بعدما أصبح رودي جوبير لاعب يوتا جاز أول من يصاب بالفيروس قبل أن تتأكد إصابة مجموعة أخرى من اللاعبين منذ ذلك الحين ومن بينهم كيفن دورانت الفائز بلقب البطولة مرتين.

وتجاوز عدد المصابين سواء من اللاعبين أو المسؤولين في فرق البطولة 12 شخصا حتى الآن.

وقال سمارت في فيديو “أنا بخير. أنا بحالة جيدة. لم أشعر بأي أعراض.

“لا يمكنني سوى التأكيد على أهمية العزل والابتعاد عن التجمعات الكبيرة. أغسلوا أيديكم. ساعدوا في حماية أنفسكم. أحموا الآخرين بحماية أنفسكم”.

وتعرضت رابطة الدوري لانتقادات هذا الأسبوع بسبب أفضلية خضوع اللاعبين والمسؤولين للكشف عن فيروس كورونا فيما ينتظر آخرون في الولايات المتحدة ومن بينهم مسؤولو الرعاية الصحية الخضوع للكشف في ظل النقص في إمكانات الاختبارات.

لكن عدة فرق أوضحت وجهة النظر في بيانات وأنهم خضعوا للكشف في المعامل الخاصة ولم يستهلكوا موارد المعامل العامة.