الربيعة: كلمة خادم الحرمين تجسد الحرص على السلامة والتصدي لـ #كورونا

ثمَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين، والتي جسدت حرصه – أيده الله – بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريم له و التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أظهرت بجلاء أن المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزائم أبناء المملكة القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأشار الربيعة إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون منهاج عمل لكافة قطاعات الدولة المختلفة لتوفير كل ما يلزم حتى نعبر جميعا هذه المرحلة، مشيدًا بالاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا والإشراف على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.

وأكد معاليه أنه وبدعم من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد فإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمر بأداء دوره الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها في الدول المتضررة من هذا الداء الخطير.

واختتم الدكتور عبدالله الربيعة تصريحه سائلاً الله تعالى أن يرفع عنا هذه الغمة، وأن ينعم سبحانه على بلادنا وبلاد العرب والمسلمين والعالم أجمع بموفور الصحة والعافية ويقي الجميع مخاطر الأمراض والأوبئة.