خامنئي يستعرض مجدداً: العقوبات الأمريكية جعلت إيران “مكتفية ذاتيا”

قال مرشد ايران علي خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر بمناسبة السنة الفارسية الجديدة إن العقوبات الأمريكية جعلت الإيرانيين يحققون الاكتفاء الذاتي، ودعاهم إلى الحفاظ على الوحدة.

وزاد الخلاف بين طهران وواشنطن منذ 2018 بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية وأعاد فرض عقوبات خنقت اقتصادها.

وقال خامنئي “استفادت إيران من العقوبات الأمريكية، لقد جعلتها مكتفية ذاتيا في كافة المجالات”.

وبدا الزعيم الإيراني الأعلى في صحة جيدة على الرغم من شائعات تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 1284 شخصا في إيران.

ونفى مسؤولون مقربون من خامنئي هذه الشائعات عندما اتصلت بهم رويترز يوم الأربعاء.

وتضافرت العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا في توجيه ضربة قوية لاقتصاد إيران مما أدى لارتفاع الأسعار تراجع العملة المحلية (الريال).

وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن العقوبات تعرقل جهود طهران لاحتواء الانتشار السريع للفيروس.

وفي التاسع من مارس آذار أعلن مكتب خامنئي إلغاء خطابه السنوي في مدينة مشهد بمناسبة السنة الفارسية الجديدة لمنع إصابة المزيد من الأشخاص بالفيروس في أسوأ البلدان تضررا منه في منطقة الشرق الأوسط. وهناك أكثر من 17 ألف حالة إصابة في إيران.

وأضاف أن العام الماضي “كان عاما صعبا بدأ بالسيول وانتهى بكورونا”، لكنه تابع أنه من الممكن مواجهة الصعوبات بالوحدة.