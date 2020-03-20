طوكيو 2020: الشعلة الأولمبية تصل الى اليابان

وصلت الشعلة الأولمبية صباح الجمعة الى اليابان لتلقى استقبالا شبه صامت، على عكس الاحتفالية الكبيرة التي عادة ما ترافق حدثا مماثلا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها.

ووصلت الشعلة على متن رحلة خاصة الى قاعدة ماتسوشيما الجوية في مقاطعة مياغي اليابانية، آتية من اليونان حيث تم تسليمها أمس الى ممثلة للجنة المنظمة للألعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.

ونقل الرياضيان اليابانيان ساوري يوشيدا وتاداهيرو نامارو الشعلة من الطائرة، وسارا بها وسط حرس الشرف، في حضور عدد محدود من المدعوين.