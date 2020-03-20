الجيش الماليزي في مواجهة “كورونا” قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة

يبدأ الجيش في ماليزيا اعتبارا من بعد غد الأحد مساعدة الشرطة في إجراء دوريات لتنفيذ قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة ردا على تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد19-).

وذكرت وزارة الدفاع الماليزية اليوم الجمعة أن “الجيش سوف يساعد الشرطة في مراقبة الوضع، لضمان امتثال المواطنين لقرار السيطرة على الحركة”.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين هذا الأسبوع أنه لن يسمح للماليزيين خلال الفترة من 18 إلى 31 آذار/مارس بمغادرة البلاد، كما لن يسمح بالدخول سوى للأجانب الذين يؤدون “خدمات ضرورية”.

وأغلقت معظم الأعمال التجارية في البلاد أبوابها، فيما عدا محال البقالة والصيدليات، وحذرت الحكومة المواطنين من الخروج إلا لشراء السلع الضرورية.

غير أن مسؤولي الشرطة حذروا خلال الأسبوع من أن الناس تتحرك في الشوارع،بالرغم من دعوة رئيس الوزراء لهم بالبقاء في منازلهم.