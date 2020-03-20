مقتل عدد من المرتزقة السوريين في طرابلس

أكد مصدر مقتل سوريين من المرتزقة ضمن ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، في المواجهات ضد قوات الجيش الليبي في عين زارة، بالعاصمة.

وأضاف المصدر أن من بين القتلى السوري باسم الكبيسي، من مدينة البوكمال، الذي قاتل مع ميليشيا علي النايف، بعد وصوله إلى ليبيا عبر مصراتة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ليلقى مصرعه في عين زارة في 18 مارس (آذار) 2020، حسب موقع “أخبار ليبيا 24”.

وأوضح المصدر أن المرتزق الثاني هو حسام سويد من حمص السورية، الذي كان ينتمي إلى فرقة الحمزات، المليشيا السورية التي يقودها أبوعمشة، والذي وصل بدوره عبر مطار مصراتة في يناير(كانون الثاني) الماضي، ليقتل في عين زارة 15 مارس(آذار) 2020.

ومن جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، إن القيادي الليبي في أنصار الشريعة، التنظيم الإرهابي الموالي لداعش، أصيب زياد بلعم بشكل خطير، بعد مشاركته في القتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي في جنوب طرابلس.

ويعد بلعم من أبرز قيادات تنظيم أنصار الشريعة المتطرف، وأحد مؤسسي مجلس شورى مجاهدي بنغازي الإرهابي، وقاتل في صفوفها ضد الجيش بين 2014 و2017، قبل هروبه إلى طرابلس بعد دحر التنظيمات الإرهابية في عاصمة الشرق الليبي.