النائب العام: كلمة الملك سلمان تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة في ظل توقيت عالمي حرج حفاظاً على صحة وسلامة الإنسانية جمعاء

ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مضامين الكلمة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم أجمع، فبعطف واحساس الراعي الرحيم برعيته والإنسانية جمعاء شخّص ولخّص – أيده الله – مرحلة صعبة من تاريخ العالم، ورسم خارطة طريق لعبور هذه المرحلة بسلام وأمان، مصارحة رفيعة ومعالجة دقيقة وطمأنة عميقة.

وأثنى معاليه على ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية وتعليمات استشرافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة.

وأكد النائب العام أن كلمة خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة في ظل توقيت عالمي حرج، حفاظاً على صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وبيّن أن النيابة العامة مستمرة بكل همة وعزيمة في مواصلة أعمالها وبذل قصارى جهدها برفع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وتقديم خدماتها للمراجعين والمستفيدين عن بُعد حرصاً على سلامة صحتهم، وبث الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التعاون التام والإلتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتعزيز أوجه التظافر والتكاتف مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

وفي الختام سأل النائب العام، الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ، وأن يحفظهما بحفظه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه _ إنه سميع مجيب _.