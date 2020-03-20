روسيا تعلن اختبار أول لقاح ضد #كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك “روس بوتريب نادزور”، اليوم الجمعة، بداية اختبار لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وقالت الهيئة في بيان، حسب موقع روسيا اليوم: بدأت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد​​”.

وأشار البيان إلى أن الهيئة طورت نماذج لقاحات تستند إلى 6 منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكد أن العلماء بدأوا بحوثاً حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفاً : ستُحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وستحدد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه، ويأمل العلماء إطلاق اللقاح في الربع الرابع من 2020.