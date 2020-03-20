بعد عملية إجرامية احترافية.. شرطة الرياض تضبط 5 أفراد من تشكيل عصابي وتلاحق 6 آخرين #عاجل

تمكنت شرطة الرياض من ضبط تشكيل عصابي من جنسيات مختلفة، بعد أن تورط في سرقة جهاز صراف آلي، وسرقة مليون و400 ألف ريال.

وقال المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن العملية جاءت بعد جريمة تمت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ، وتمثلت في تعرض جهاز صراف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف ريال، بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها.

وبين أن عدد أفراد التشكيل العصابي 11 متهما، بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و4 من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، وغادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و2 من السعوديين، أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث أنه تم القبض على 5 خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700،000) سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.