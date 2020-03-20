“منظمون” تبث ورشة عمل بعنوان “الأثر الاقتصادي العائد على صناعة الفعاليات من أزمة كورونا”

أقيمت مساء الأول من أمس الأربعاء، ورشة عمل إلكترونية عن (الأثر الاقتصادي العائد على صناعة الفعاليات من أزمة كورونا) تم بثها للمهتمين عبر منصة منظمون، واستمرت لمدة ساعاتين تحدث فيها محمد الحسيني الخبير في صناعة المعارض والمؤتمرات، وقال إنه من الضروري مواجهة الأزمة بإعادة ضبط المصاريف بحيث تتكيف مع الفترة القادمة ولا بد من التخلص من الأمور التي من المحتمل أن تكون عبء مالي، كما ذكر أنه من الضروري أن يكون هناك تخطيط لفترة طويلة وضبط للأسعار بحيث تناسب الوقت القادم.

وشارك بالورشة سلمان العطاوي مدير إدارة التسويق والفعاليات بمركز معارض الرياض التابع للغرفة الصناعية التجارية بالرياض، وتحدث عن إعادة جدولة المشاريع للشركات وإمكانية ترحيل مبالغهم أو استردادها وتقديم تسهيلات للقطاع، وقال بأنه سيتم دراسة مقترح لـ”منظمون” لمحاولة منح خصم للمنظمين.

وتحدث القانوني عضو مجلس إدارة “منظمون” صاحب شركة تنظيم معارض بسام الشدادي، قائلًا إن النجاح الحقيقي هو تعدي الأزمة ومحاولة التواصل مع العملاء وذلك للبحث عن الحلول المناسبه لمعارضهم، وذكر أن من رحم الأزمات تولد الفرص.

وذكر الإعلامي نايف الكرشمي عضو مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” وإدارة “منظمون” قائلًا إنه من المهم أخذ المعلومة من المصدر الرسمي ولا بد من الاحتياط من تجار الشنطة ودعى للتفاؤل المستمر بتجاوز هذه الأزمة، أما خبير توريد الفعاليات عبدالعزيز العجاجي، ذكر بأنه من الضروري إعطاء إجازات مفتوحة للموظفين غير الأساسيين وتجهيز الخطة لمدة سنة كاملة.

يذكر أن إدارة الورشة من قبل مدير لجنة الفعاليات والترفيه بالغرفة التجارية بالرياض عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خالد الباز، ذكر خلالها أنه من المهم استخدام التقنية في هذه الأزمة وعمل الخطط المناسبة للفترة القادمة والاستفادة من التجارب العالمية والاطلاع على السوق العالمي في تعامله مع الأزمة.

وفي نهاية الورشة، تم الاتفاق على رفع التوصيات لجهات الاختصاص، من جهة أخرى صدرت الموافقة من جهة الاختصاص لجمعية “منظمون” وهي جمعية متخصصة لصناعة الفعاليات والمعارض.