“الجدعان”: خفض الإنفاق يشمل قطاعات الترفيه والسياحة والانتدابات الخارجية

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن هناك مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، مشيرًا إلى بعض ميزانيات قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، وكذلك سفر وانتدابات الموظفين، تم توفيرها خاصة ولم يترتب عليها أي نتائج اقتصادية خارج إطار التدابير الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الصحة، بشأن إجراءات مواجهة كورونا، اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل بعض الإجراءات مع بنوك دعم الصادرات، لتمويل بعض المشاريع التي كان بالإمكان تمويلها من الميزانية، على أن يتم سدادها على فترة طويلة منها بعض مشاريع المترو للخدمات الأرضية.