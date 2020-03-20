بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج دعم بقيمة 12 مليار ريال يشمل 5 مسارات نوعيّة

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مبادرة دعم بقيمة 12 مليار ريال مساندة للمواطنين والأسر والمنشآت الناشئة والصغيرة في مواجهة آثار كورونا الاقتصادية.

وشمل برنامج الدعم 5 مسارات تمثلت في دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليار ريال وتشمي تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020، دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال بتمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، تخصيص محظفة جديدة لدعم القطاع الطبي بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي لـ1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

كما شمل البرنامج، دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة 2 مليار ريال لتمويل 50 ألف منشاة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة، تمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2019 لمدة 6 أشهر إضافية لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.