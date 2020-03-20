بعد تفشي كورونا.. “الأوليمبية الدولية” تفكر في تداعيات تأجيل “طوكيو 2020”

أقر رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الألماني توماس باخ، بأن مؤسسته تنظر حالياً في “سيناريوهات مختلفة” بشأن تنظيم أوليمبياد طوكيو 2020 في ظل الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أن اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر لانطلاق الحدث “سيكون أمراً غير مسؤول”.

وقال باخ في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: “بالطبع نحن نفكر في سيناريوهات مختلفة، ولكن على عكس العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى أو منافسات الروابط المحلية، فإننا على بُعد أربعة أشهر” من الحدث.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية إلى أنه “سيكون من غير المسؤول تحديد موعد أو اتخاذ قرار في هذا الوقت”.

وشدد باخ على أن ثمة منظمات أخرى متفائلة، كما تظهر قراراتها بتأجيل منافساتها إلى أبريل أو مايو المقبلين، في حين ستكون الألعاب الأوليمية في نهاية يوليو المقبل.

وقال إن أي قرار بشأن الألعاب سيتم اتخاذه وفقاً لمعايير صحية وليس على أساس “مصالح مالية”.