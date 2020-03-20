“الزكاة والدخل” تؤجل مهلة رفع الإقرارات والسداد.. وتعلق فرض “غرامات التأخر”

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تأجيل مهلة رفع الإقرارات والسداد للزكاة وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع، وتُعفي المكلفين من الغرامات المترتبة على التأجيل للإقرارات التي سيستحق تقديمها خلال فترة المبادرة.

وأكدت في تغريدة على “تويتر” إتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الاستيرادات لدى الجمارك للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، على أن يتم سدادها بالإقرارات الضريبية للمكلفين.

كما أعلنت تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص.

كما علقت تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي.