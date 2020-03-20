عمل الرياض يضبط 10 مخالفات ويطيح بمستغلي أزمة كورونا

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وزارة التجارة والضبط الميداني والهيئة العامة للدواء والغذاء حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشأت التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات والتي لوحظ ارتفاع اسعارها بسبب حاجه السوق استغلالاً لأزمة كورونا الحالية رغم توفرها في جميع المستودعات وقد تم متابعتهم والقبض على الأشخاص بكمين.

وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهه حيث أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 10 مخالفات لنظام العمل الى جانب مخالفات وزارة التجارة.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.وشدد مدير ادارة التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن.