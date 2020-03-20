عاجل.. إيقاف صحيفة عكاظ ورقيًا

أعلنت صحيفة عكاظ، عن إيقاف نسختها الورقية مؤقتًا، بدءًا من بعد غد الأحد، على أن يستمر إصدار الصحيفة إلكترونيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة: “من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وحرصا من “عكاظ”، فقد قررت إيقاف النسخة الورقية “مؤقتاً”، اعتبارًا من يوم الأحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وسيتواصل إصدار الصحيفة إلكترونيا (رقمياً وتقنياً)، عبر موقعها www.okaz.com.sa وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر [email protected] ، فيسبوك okaznews ، سناب okaz1 ، إنستغرام okaznewspaper)، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية”.