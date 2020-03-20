5 استثناءات بعد تعليق نشاط النقل بالحافلات لمدة 14 يومًا تبدأ غدا

أعلنت الهيئة العامة للنقل تعليق نشاط نقل الركاب بالحافلات لمدة 14 يومًا، ابتداء من الساعة السادسة صباحًا من يوم غد السبت، وذلك باستثناءات.

وأوضحت هيئة النقل أن هذا يأتي من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، حيث لفتت إلى أن الاستثناءات هي:

الحافلات العائدة للجهات الحكومية. الحافلات العائدة للمنشآت الصحية العامة خاصة. الحافلات العائدة للمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها. الحافلات التي تستخدم لأغراض صحية وإنسانية وأمنية بموجب خطابات تصدر من وزارتي الداخلية أو الصحة. الحافلات العائدة/ المتعاقدة مع القطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية (الغذاء الطاقة، الماء، والاتصالات، ونحوها).

وطالبت الهيئة، مالكي ومشغلي وسائقي الحافلات المستثناة باتباع كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية اللازمة الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية لمنع تفشي هذا الفيروس، مشددةً على أنها سوف تتابع مع الجهات الأمنية تطبيق ذلك.