منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب: “لستم محصنين” من كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمرصحفي عبر الواقع الافتراضي “لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين،هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتىإذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكنأن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر”.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان إنه في ظل نقصالمعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيصفسيتعين إنشاء “جسور جوية” لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمالالصحة.

وأضاف أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.