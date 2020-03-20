ترامب: قادة طهران ينفقون أموال الشعب الإيراني على طموحاتهم النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة طهران ينفقون أموال الشعب الإيراني على طموحاتهم النووية والصاروخية.

وأضاف “تستحقون مستقبلا مزدهرا والعيش بسلام في المنطقة”

وتابع أنه يحترم الصين والرئيس الصيني شي جين بينغ بشدة لكن من سوء الحظ أن فيروس كورونا بدأ هناك ثم خرج عن نطاق السيطرة.

وفي نفس المناسبة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي إلى مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بفيروس كورونا، قال وزير الخارجية الأمريكيمايك بومبيو الذي أشار إلى “الفيروس الصيني” وهو تعبير استخدمهالرئيس الأمريكي بشكل متكرر وأثار حنق الصين إن تأخر بكين في كشفالمعلومات عن الفيروس تسبب في مخاطر للناس في مختلف أنحاء العالم.

وقال ترامب إنه تربطه علاقة طيبة للغاية بالرئيس شي ويعتبرهصديقا. لكن ترامب أضاف “من سوء الحظ أن هذا (الفيروس) خرج عن نطاقالسيطرة. لقد جاء من الصين. لقد خرج عن نطاق السيطرة. بعض الناسيشعرون بالضيق، أعرف ذلك. أنا أعرف الرئيس شي. هو يحب الصين. هويحترم الولايات المتحدة. ويتعين أن أقول إنني أحترم الصين بشدة وأحترم الرئيس شي”.