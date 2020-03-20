توجيه عاجل من محافظ الأحساء بحملات ميدانية مكثفة على الاستراحات

وجه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء ببدء حملة ميدانية غداً على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء للتأكد من تطبيق التوجيهات، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية و الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين و المقيمين و ضمان سلامتهم.

من جانبها دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين و المقيمين، و التزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

الجدير بالذكر أنه سبق وأن أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات و تعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية.