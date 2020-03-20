بلاغ مواطن يقود للقبض على مقيم يبصق على عربات التسوق في بلجرشي

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة القبض على أحد العمالة بعدما بصق داخل أحد الماركز التجارية في بلجرشي.

وصرح رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني، بأنه تم التأكد من الكاميرات الخاصة بالمركز داخل محل التسوق، بعدما وصل بلاغ من أحد المواطنين عن قيام أحد العمالة بالبصق في أحد المراكز التجارية.

وأضاف لـ”الوئام”: “تم إغلاق محل التسوق للمواد الغذائية احترازيا وتعقيمه داخليًا وخارجيًا والمواقف وجميع المحلات المجاورة للمركز التجاري وتم إحالة جميع عمال محل التسوق للتحليل أيضا من باب التأكد وسيتم انتظار التحليل وبموجبها سيتخذ الإجراء حيال المركز ومحل التسوق”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق قيام عدد من عربات البلدية برش وتعقيم أحد المراكز التجارية بالمنطقة، مشيرين إلى الواقعة.