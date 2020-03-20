ترامب يستبعد فرض حجر صحي على كامل البلاد

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، فرض حجر عام في كامل البلاد رغم أن كاليفورنيا ونيويورك تشهدان حجرا محليا تصديا لوباء كورونا، فيما وسعت الولايات المتحدة إغلاق الحدود البرية ليشمل المكسيك إلى جانب كندا.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “لا أعتقد أننا سنعتبر ذلك ضروريا يوما ما”.

وأضاف أن الولايتين “نقطتان ساخنتان ولكن إذا توجهتم إلى الغرب أو مناطق اخرى، (ستجدون) أنهم يتابعون كل ذلك عبر التلفزيون ولا يواجهون المشاكل نفسها”.