بعد خطاب خادم الحرمين.. رجل أعمال يعفي الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إيجار شهرين

أعلن رجل الأعمال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للاستثمار، عن إعفاء الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممن دفع الإيجارات الخاصة بهم لشركة العامرية لمدة شهرين من تاريخ 15/3/2020م، وذلك استجابة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الذي دعا فيه إلى التكاتف بين المواطنين، وأسوة بالإجراءات التي تتخدها الحكومة.

وقال العامري إنه يعرض على وزارة الصحة استخدام عقارين يملكهما للاستخدامات الصحية أو عمليات الحجر أحدهما بمكة والآخر بالرياض، وذلك مجاناً طوال هذه الفترة حتى تمر الأزمة بسلام.

وكان خادم الحرمين وجه كلمة مساء أمس للمواطنين والمقيمين قال فيها: “إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية”.

وأكد خادم الحرمين أن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وجاء في كلمة خادم الحرمين تأكيده على أن المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب .

وثمن خادم الحرمين وعي المواطنين والمقيمين حيث قال: “إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها”.