الأسهم الأمريكية تختم أسوأ أسبوع لها منذ 2008

ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيعها منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من أربعة بالمئة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم الجمعة مع فرض نيويورك وكاليفورنيا قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 بالمئة إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 104.51 نقطة أو

4.34 بالمئة ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 بالمئة إلى 6879.52 نقطة.