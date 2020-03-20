وزير الصحة الكويتي للمواطنين: استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم #كورونا

ناشد وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح المواطنين البقاء في منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا، مغردا على تويتر: ” استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم”.

استقبل مطار الكويت قبل قليل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من الصين وعلى متنها شحنة معدات وأجهزة طبية طلبتها الكويت في سبيل استخدامها في إطار مكافحة مع فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة جديدة مؤكد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.