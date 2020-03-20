ترامب وبومبيو يقتربان من تحميل إيران مسؤولية هجوم صاروخي في العراق

اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو اليوم الجمعة من تحميل إيران

المسؤولية عن هجوم صاروخي وقع في العراق الأسبوع الماضي قُتل فيه جنديان أمريكيان وجندي بريطاني.

ورد ترامب على سؤال بهذا الشأن موجه إلى بومبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قائلا “ربما يجب ألا نقول (ذلك) الآن”. وقال بومبيو “دعوني أعود إليكم لاحقا بشأن الإجابة عن ذلك”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في الأسبوع الماضي إن ترامب فوض الجيش الأمريكي في الرد على الهجوم الذي وقع يوم 11 مارس آذار.

واستفاض ترامب خلال المؤتمر الصحفي في الحديث عن جائحة فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد حملت جماعة مسلحة مدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم لكنها لم تقل حتى الآن ما إذا كان للقيادة الإيرانية صلة بالهجوم.

وعندما سأل صحفي بومبيو بشأن ما إذا كانت إيران مسؤولة عن الهجوم تدخل ترامب قائلا “نحن نعلم الكثير”.

وأضاف بومبيو “أوضحنا أن الميلشيات الشيعية في العراق تحصل على التمويل والتدريب والعتاد من الإيرانيين. نحث الإيرانيين على عدم القيام بذلك. أبلغنا الإيرانيين بأنهم سيحاسبون عن هذه الهجمات عندما تهدد حياة أمريكيين”.