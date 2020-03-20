الكويت تمنح مواطنيها “إنترنت مجاني”.. والقبض على أشخاص أقاموا تجمعات #كورونا

اتخذت دولة الكويت عددا من الإجراءات لإبقاء المواطنين في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع شركات الاتصال الثلاث بتقديم خدمات وترددات إضافية لها، على أن تقدم الشركات لكافة المشتركين 5 غيغا إنترنت يوميا إضافة للمكالمات المحلية بين الشبكات الثلاث مجانا ولمدة شهر اعتبارا من الأحد المقبل.

في السياق، ألقى قطاع الأمن الجنائي في الكويت القبض على مجموعة من الأشخاص أقاموا تجمعا مخالفين بذلك قوانين وقرارات مجلس الوزراء الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة والقاضي بمنع إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيم في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

واستقبل مطار الكويت، اليوم، طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية قادمة من الصين وعلى متنها شحنة معدات وأجهزة طبية طلبتها الكويت في سبيل استخدامها في إطار مكافحة مع فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة جديدة مؤكد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.