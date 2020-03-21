سلطنة عمان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 52 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 52 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” اليوم ، إن حالتين من المصابين الأربعة مرتبطتين بالمخالطة لحالات سابقة ، وحالتين مرتبطتين بالسفر لكل من بريطانيا وأسبانيا.

وأشارت إلى شفاء 13 حالة من المصابين ، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .