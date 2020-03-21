رئيس إنترناسيونالي البرازيلي يصاب بفيروس كورونا

أعلن رئيس نادي إنترناسيونالي البرازيلي، مارسيلو ميديروس، إصابته بفيروس كورونا، بعد الاختبار الذي خضع له الإثنين الماضي، لكن لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

قال ميديروس عبر حسابه على تويتر: “اتباعاً لتعليمات الأجهزة الصحية، سأستمر في العزل خلال الأسبوعين المقبلين، كل الإجراءات الوقائية تم اتخاذها مع الأقارب والأصدقاء وبقية عناصر النادي”.

وأكد النادي أن رئيسه (59 عاماً) لم تظهر عليه أعراض سوى ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بالصداع.

وعزل ميديروس نفسه بعد خضوعه للاختبار لمعرفة إن كان حاملاً للفيروس أم لا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل 650 شخصاً، والوفيات 7 أشخاص.

يذكر أن النادي البرازيلي أوقف أنشطته لأجل غير مسمى منذ الثلاثاء الماضي.