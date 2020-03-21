الأمن الأردني يضبط 31 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول

أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن ضبط 31 شخصاً خالفوا امر حظر التجول الذي بدأ تنفيذه صباح اليوم السبت في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن الناطق قوله انه جرى تحويل المضبوطين للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى انتشار الدوريات ونقاط الغلق بمختلف مناطق المملكة .

وأكد الناطق الاعلامي أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر حظر التجوال،وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، مهيباً بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.

وأصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز أمس أمرا ينص على حظر “تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت وحتى أشعار آخر”.

كما نص الأمر على “غلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة والإعلان صباح يوم الثلاثاء (المقبل) عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه”.

ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

وجاء في القرار “فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول”.

وسجل الأردن 56 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أول امس الخميس .

واتخذ الاردن حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا من بينها نشر القوات المسلحة الأردنية على مداخل ومخارج المحافظات وتعطيل جميع المؤسسات وتحظر مغادرة المنازل.