الصحة الكويتية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الاصابات في البلاد إلى 176 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن الحالات تضم 10 كويتيين ولبنانيين اثنين وفلبينيتين ومصري وهندي وصومالي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي من أعلن عن شفائهم من المرض إلى 27 حالة.

وحسب الوكالة بلغ بذلك عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا 149 حالة.